Präsident Emmanuel Macron sprach in Calais. Quelle: AP/dpa

Frankreich fordert von Großbritannien mehr Geld für die Grenzstadt Calais am Ärmelkanal. "Ein Viertel des britischen Handels läuft über Calais", sagte Staatspräsident Emmanuel Macron. In der Gegend sammeln sich zudem seit Jahren Migranten, die nach Großbritannien gelangen wollen.



Macron wird an diesem Donnerstag die britische Premierministerin Theresa May treffen. Paris will den Vertrag von Le Touquet ergänzen. Der ist Basis dafür, dass es britische Grenzkontrollen schon in Calais gibt.