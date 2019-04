Franziska Giffey in einer Berliner Klinik.

An den Aktionstagen Girls'Day und Boys'Day haben am Donnerstag nach Angaben des Familienministeriums etwa 130.000 Mädchen und Jungen teilgenommen. Dabei konnten sie vermeintlich typische Berufe des anderen Geschlechts kennenlernen. "... damit Klischees verschwinden", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in Berlin.



Giffey besuchte Schüler, die in einem Berliner Krankenhaus hospitierten. Bereits seit 2001 gibt es den Girls'Day. Seit 2011 gibt es analog dazu den Boys'Day.