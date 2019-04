Da geht es ums Image. Da musst du stark sein und es muss dir egal sein, was dein Freundeskreis im ersten Moment davon hält. Jeremy Schöler, Erzieher

Wieso es so wenig Männer in seinem Beruf gibt - dafür hat Jeremy Schöler eine Erklärung: "Da geht es ums Image. Da musst du stark sein und es muss dir egal sein, was dein Freundeskreis im ersten Moment davon hält. Das hab ich auch so erfahren." Man dürfe außerdem nicht in traditionellen Rollenbildern denken. "Wenn man ganz klassische denkt und davon ausgeht, dass in einer Partnerschaft der Mann den Großteil des Geldes ranschafft, ist der Beruf auch unattraktiv." Würden Erzieher mehr verdienen, da ist sich der 28-Jährige sicher, hätten auch mehr Männer Interesse an dem Beruf.