Der "Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag" hat sich binnen 17 Jahren von einem nationalen zu einem internationalen Erfolg entwickelt. Im Jahr 2001 startete das Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Initiative D21 die bundesweite Aktion. Koordiniert wird seitdem alles vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit. Der Aktionstag wird von einem breiten Bündnis von verschiedenen Bundesministerien, Eltern-, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden unterstützt.



Inzwischen gilt der "Girls'Day" als das größte Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen weltweit. Aktionen gibt es in mehr als 20 Ländern: In Europa neben Deutschland in Belgien, Estland, Frankreich, Italien, Kosovo, Luxemburg, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn. In Asien gibt es den "Girls'Day" in Kirgisistan, Japan, Südkorea und Libanon, in Afrika seit 2014 in Äthiopien sowie seit 2016 in Ägypten.