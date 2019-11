Es drängt sich allerdings der Eindruck auf, dass Gisdol in Köln eher eine "C-Lösung" ist: Bruno Labbadia war unmittelbar nach der am 9. November erfolgten Entlassung Beierlorzers kontaktiert worden. Doch der ehemalige FC-Profi sagte schnell ab. Daraufhin soll der ehemalige Hertha-Trainer Pal Dardai in den Fokus gerückt sein, was der Verein - anders als bei Labbadia - allerdings nie bestätigte. "Markus stand von Anfang an auf meiner Liste der Trainer, denen ich absolut zutraue, unsere Mannschaft zu stabilisieren und mit ihr die nötigen Siege zu holen", sagte allerdings Frank Aehlig, Leiter der FC-Lizenzspielerabteilung und seit Vehs Abschied Interims-Sportchef.