Der ehemalige Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, soll das mit der Russland-Affäre betraute Anwaltsteam von US-Präsident Donald Trump verstärken. "Rudy ist toll", teilte Trump mit. "Er ist seit langer Zeit mein Freund und will diese Angelegenheit zum Wohle des Landes schnell regeln." Giuliani äußerte sich in einer Erklärung geehrt, "Teil eines solch wichtigen Rechtsteams" zu sein. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen und dem Präsidenten. Der "Washington Post" sagte er: Er schließe sich Trumps Anwaltsteam "zum Wohle des Landes" an und weil er "Achtung vor dem Präsidenten und vor Robert Mueller" habe.