BSC Hastedt gegen Borussia Mönchengladbach Quelle: dpa

Borussia Mönchengladbach ist mit einem Schützenfest in Bremen in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking besiegte den völlig überforderten Fünftligisten BSC Hastedt zum Pflichtspielauftakt mit 11:1 (6:0) und zog im Testspielmodus in die zweite Runde des DFB-Pokals ein.



Raffael (15., 31., 66.), Rekordzugang Alassane Plea (8., 50., 78) und Thorgan Hazard (2., Foulelfmeter, 42., 84.) schnürten jeweils einen Dreierpack. Aussagekräftige Rückschlüsse auf den Bundesliga-Start gegen Bayer Leverkusenam Samstag ließ die Partie im Schatten des Weserstadion aber kaum zu.