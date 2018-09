Fluchtwagen der Geiselnehmer. Quelle: Franz-Peter Tschauner/dpa

30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama hat sich der nordrhein-westfälische Landtag fraktionsübergreifend erstmals zur Mitverantwortung des Landes bekannt. In einer einstimmig angenommenen Resolution baten CDU, FDP, SPD, Grüne sowie AfD und fraktionslose Abgeordnete die Angehörigen der drei Todesopfer um Entschuldigung.



"Dass es so weit kommen konnte, lag auch und vor allem an Fehlern der verantwortlichen Einsatzleitung in Nordrhein-Westfalen", heißt es in der Resolution.