Geiselnehmer Degowski (links) und Rösner. Archivbild Quelle: Hartmut Reeh/dpa

Fast 30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama mit drei Toten wollen die beiden Täter zurück in die Freiheit. Der 60-jährige Hans-Jürgen Rösner bemühe sich um eine Überstellung in den offenen Vollzug. Langfristig strebe er eine vorzeitige Entlassung an, sagte sein Anwalt.



Rösners damaliger Komplize, der heute 61-jährige Dieter Degowski, steht bereits vor seiner vorzeitigen Entlassung. Im Falle Rösners äußerte sich die Justizvollzugsanstalt Aachen, in der er einsitzt, aber zurückhaltend.