In der Nacht zu Sonntag feierten Christen bereits die traditionelle Osternachtsmesse in der zweitgrößten Pariser Kirche Saint-Sulpice. Notre-Dame sei "das Spiegelbild unserer Geschichte", sagte Aupetit der Gemeinde. Es waren jedoch deutlich weniger Menschen als in den vergangenen Jahren gekommen, als die Messe in Notre-Dame abgehalten wurde.



Das historische Bauwerk war bei einem Großbrand am Montagabend schwer beschädigt worden. Kulturminister Franck Riester hatte am Samstagabend erklärt, dass die Kathedrale trotz einiger "Schwachstellen" auf dem Gewölbe "fast gerettet" sei. Lediglich das Gewölbe müsse an einigen Stellen noch vom Schutt befreit und abgesichert werden.