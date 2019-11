Rettungswagen im Noteinsatz. Symbolbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Bei einer Massenkarambolage auf der A7 in Bayern sind am Morgen mindestens 25 Menschen verletzt worden. Bei Nebel und Glatteis krachten auf der Mainbrücke bei Marktbreit mindestens 18 Fahrzeuge ineinander. "Wir haben derzeit 29 Verletzte, vier davon sind schwer verletzt", teilte ein Polizeisprecher mit.



Nach ersten Angaben krachte der Fahrer eines Kleintransporters in die Mittelleitplanke. Nachfolgende Autofahrer konnten demnach nicht mehr bremsen. Insgesamt fuhren mindestens 18 Autos ineinander.