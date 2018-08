Ein Demonstrant hält einen Koran hoch - gegen mehr Frauenrechte. Quelle: Hassene Dridi/AP/dpa

Hunderte Menschen haben in der tunesischen Hauptstadt Tunis gegen die Stärkung von Frauen- und Schwulenrechten protestiert. Die Demonstranten, darunter viele Geistliche, versammelten sich vor dem Parlament und hielten Plakate und den Koran in die Höhe.



Die Regierung von Präsident Beji Caid Essebsi plant ein Gesetz, das Frauen gleiche Erbrechte wie Männern zuschreibt. Außerdem soll Homosexualität - ein Tabu in arabischen Ländern - in Tunesien entkriminalisiert werden.