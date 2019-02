Köln bekommt gleichgeschlechtliche Ampelpärchen. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

In der Kölner Innenstadt zeigen im Juli auf einigen Ampeln gleichgeschlechtliche Pärchen an, ob man über die Straße gehen darf. Zum Christopher Street Day (CSD) werden an Ampeln am Kölner Heumarkt - an dem die CSD-Parade vorbeiziehen wird - die klassischen Ampelmännchen durch 20 Schablonen mit Frauen- und Männerpaaren ersetzt, wie ein Sprecher der Stadt sagte.



Die genaue Dauer der Aktion steht noch nicht fest. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet.