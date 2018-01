Wie im letzten Jahr deutlich wurde, sind chronische wirtschaftliche Probleme wie Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und persönliche Verschuldung so akut wie noch nie. Während die globale Ungleichheit zurückgegangen ist, scheint sie in den einzelnen Ländern größer geworden zu sein. Dieses Problem kann auf Dauer zu großer individueller Frustration führen, was wiederum ein Risiko für die eigene Gesellschaft und Wirtschaft darstellt.