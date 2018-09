Laut Global Terrorism Index geht die Zahl der Terroropfer zurück. Quelle: Ian Langsdon/EPA/dpa

Die Zahl der weltweiten Terroropfer ist im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge gesunken. In Europa sind dagegen so viele Tote zu beklagen wie seit Jahren nicht mehr: 826 Menschen starben bei 630 Attacken, vor allem in der Türkei. Das geht aus dem Globalen Terrorismus Index der Denkfabrik IEP (Institute for Economics and Peace) hervor.



Weltweit kamen 2016 demnach 25.673 Menschen bei Terror-Anschlägen ums Leben. Das waren 13 Prozent weniger als 2015 und 22 Prozent weniger als 2014.