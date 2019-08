Ein Fahrzeugkonvoi der Terrormiliz Islamischer Staat. Archivbild

Quelle: Uncredited/Militant website/AP/dpa

Die USA haben zum weltweiten Kampf gegen die Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aufgerufen. "Wir werden abermals nach Koalitionspartnern suchen, die sich uns in diesem Kampf anschließen." Das sagte der US-Koordinator für Terrorismusbekämpfung, Nathan Sales.



"Die Vereinigten Staaten können das nicht alleine machen." Sales warnte davor, den IS zu unterschätzen. Beim Kampf gegen den IS gehe es etwa darum, Terroristen ihre Finanzströme abzuschneiden, und um Grenzsicherung.