Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit gegen Epidemien und für eine bessere Gesundheitsversorgung aufgerufen. "Wo auch immer auf der Welt: Es ist eine Frage der Menschlichkeit, sich auf ein funktionierendes Gesundheitssystem verlassen zu können", sagte Merkel beim Weltgesundheitsgipfel in Berlin.



In Zeiten, in denen der Multilateralismus unter Druck stehe, zeige sich gerade in Gesundheitsfragen der Wert der globalen Zusammenarbeit, so Merkel.