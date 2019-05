Schüler in Neu-Delhi am 12. April 2019

Quelle: AP

In Indien ziehen die Klima-Proteste unter den Schülern gerade massiv an. In vielen Städten gehen die jungen Menschen auf die Straße. In anderen Ländern wie Myanmar, auf den Philippinen oder Taiwan demonstrieren zum Teil einzelne Schüler, um auf die Ziele von "Fridays for Future" aufmerksam zu machen.



Generell hat sich in Asien noch keine Dynamik wie in Europa entwickelt. Auf den Philippinen fordern die jungen Menschen zudem eine Politik "ohne Verschwendung von Ressourcen". Auch der Kampf gegen die Luftverschmutzung spielt in den asiatischen Ländern eine große Rolle.



In China findet die "Fridays for Future"-Bewegung hauptsächlich im Internet statt. Klimaschutz gehört nämlich zu den Staatszielen des Landes und öffentliche Kundgebungen gibt es nicht. Einzig in Hongkong haben Schüler beim ersten weltweiten Klima-Streik im März gemeinsam auf der Straße protestiert.