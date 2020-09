Bundesfinanzminister Olaf Scholz (Archiv)

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) treibt Pläne für eine globale Steuerreform und neue Regeln für große Digitalunternehmen voran. "Wir wollen 2020 den großen Durchbruch", sagte der Vizekanzler vor dem Treffen der G20-Finanzminister in Saudi-Arabien. In Riad will Scholz seine Kollegen überzeugen.



Weil die Verhandlungen kaum vorankamen, haben mehrere EU-Staaten wie Frankreich und Spanien eigene Digitalsteuern für Google und Co. eingeführt - sie aber ausgesetzt, weil die USA mit Zöllen drohen.