Germanwatch fordert deshalb von der Weltklimakonferenz in Kattowitz klare Signale. Der Index mache deutlich: "Auch reiche Industrienationen werden vom Klimawandel immer härter getroffen", so Eckstein. Am meisten müssten allerdings gerade arme Länder leiden, die die Erderwärmung selbst kaum mitverursacht haben. Sie sind zunehmend auf Hilfe angewiesen, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, aber auch, um mit den Schäden klarzukommen. "Diese Forderung wird in Kattowitz eine große Rolle spielen", erwartet er.