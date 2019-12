Klimaaktivisten bei der UN-Klimakonferenz in Madrid.

Quelle: Clara Margais/dpa

Die Bewegung Fridays for Future hat die bisherigen Fortschritte beim Weltklimagipfel in Madrid als "unzureichend" kritisiert und für Freitag zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Statt sich den Problemen zu stellen, hätten die Teilnehmer wichtige Entscheidungen weiter verschoben, schrieben Aktivisten. Das werde man nicht akzeptieren.



"Der Trend scheint zu sein, dass wir uns immer weiter von den in Paris eingegangenen Verpflichtungen entfernen", warnte die Klimaschutzbewegung. "Dieser Gipfel hat uns im Stich gelassen."