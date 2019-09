Die Bewegung hat den Auftakt zur globalen Streikwoche für mehr Klimaschutz taktisch gewählt: In Berlin tagt die Bundesregierung und in New York laufen die Vorbereitungen für den UN-Klimagipfel. Die Herausforderungen der Zeit brauchen eine neue politische Dimension, meint Olga Perov von Campact. "Dieser gewaltige Umbau kann aber nicht allein durch Anreize und Förderung erreicht werden. Die Regierung muss auch ordnungsrechtliche Maßnahmen ergreifen." Verbote für mehr Klimaschutz – den Protestler ist das nur recht. Geht es nach den Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung, soll der Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 vollzogen sein und eine vollständige Energieversorgung aus erneuerbaren Energien bis 2035 erreicht werden.