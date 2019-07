Glücksapp - HiMoment. So sieht die App auf dem Handy aus

Quelle: Christoph Schnedlitz

Viele Menschen glaubten, wie sie sich fühlen, sei von ihrer Umgebung abhängig. Ein Irrglaube, urteilt Rauchensteiner. "Nicht die Realität, sondern unsere Gedanken haben den größten Einfluss auf unser Glück." Das ist der wichtigste Punkt, den er seinen Klienten mit auf den Weg geben will. Jeder solle verstehen, dass er für sein Glück eigenverantwortlich zuständig ist.



Um Menschen glücklicher zu machen, spricht Rauchensteiner vor allem mit ihnen. "Ich möchte herausfinden, was die Menschen beunruhigt. Und diese Situationen dann durchbrechen", sagt Rauchensteiner. "Lernen, sich weniger auf das Negative und mehr auf das Positive zu konzentrieren, ist der Schlüssel." Um dies zu erkennen, reiche meist nur eine oder wenige Sitzungen. Aber ist es wirklich so einfach? Ist das Glück wirklich erlernbar? "Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt", urteilt Rauchensteiner. "Glück ist trainierbar und leicht erlernbar, wenn man es nur will."



Meist beginnt dieses Glückstraining mit einem Tagebuch. Am Abend soll jeder aufschreiben, was am Tag Positives passiert ist. Ein ähnliches Konzept steckt auch hinter "HiMoment". Keine schlechte Idee, befindet Rauchensteiner. Ein abschließendes Urteil über die App kann er aber nicht fällen. "Jeder Mensch ist anders und jeden machen unterschiedliche Dinge glücklich." Es gebe kein Allheilmittel, nicht den einen Weg zum Glück. Deswegen könne eine solche App manchen Nutzern gut tun und manchen nicht. Da helfe nur eins: Ausprobieren.