2017 ist der Abstand zwischen der glücklichsten und unglücklichsten Region Deutschlands so gering wie nie. An der Spitze des regionalen "Glücksrankings" steht dabei zum fünften Mal in Folge Schleswig-Holstein, am Ende Sachsen-Anhalt. Deutschlands nördlichstes Bundesland konnte in diesem Jahr seine Führung sogar noch leicht ausbauen (von 7,41 auf 7,43 Punkten).



Hamburg und Baden folgen mit jeweils 7,28 Punkten auf den Plätzen zwei und drei. Ähnlich hohe Werte werden in Hessen (7,27), Franken (7,26) und Bayern-Süd (7,25) erreicht. Diese Gruppe konnte sich in diesem Jahr vom Mittelfeld, in dem sich insbesondere westdeutsche Regionen befinden, absetzen.