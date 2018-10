Nachrichten - Glücksatlas 2018

Aber es gibt auch dort Ausnahmen. So ist die Zufriedenheit mit der Wohn- und Freizeitsituation in Sachsen-Anhalt durchaus höher als im Schnitt. Die glücklichsten Ostdeutschen lebten in Thüringen, das seinen Zufriedenheitswert binnen einem Jahr kräftig auf 7,03 Punkte steigerte und damit fast den Bundesschnitt erreichte.



Insgesamt diagnostizierten die Verfasser eine weitere leichte Angleichung der allgemeinen Lebenszufriedenheit in Ost und West. Der Glücksabstand zwischen den beiden Landesteilen verringerte sich 2018 demnach noch einmal leicht auf 0,2 Punkte. Grund war, dass die Ostdeutschen ihr durchschnittliches Glücksniveau hielten, während die Zufriedenheit der Westdeutschland leicht nachließ.