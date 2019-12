30 Jahre nach dem Mauerfall ist das ostdeutsche Glücksniveau mit 7 Punkten auf einem Allzeithoch. Am glücklichsten sind die Menschen in Ostdeutschland in der Region Thüringen (7,09 Punkte). Auch der Glücksabstand zwischen Ost und West hat abgenommen. Der Abstand beläuft sich nun auf 0,17 Punkte.