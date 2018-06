Mit den richtigen Vorsätzen kommt auch das Glück. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Gute Neujahrsvorsätze können dem Leben eine positive Wendung geben - davon ist die Glücksforscherin Michaela Brohm-Badry überzeugt. "Entscheidend dabei ist, dass man sich kleine Dinge vornimmt, dass man also kleine Impulse setzt, in welche Richtung man sein Leben verändern will."



"Einige Menschen scheitern an ihren Vorsätzen, weil sie sich zu große Dinge vornehmen." Die kleinen Wandlungen ließen sich gut in den Alltag einbauen. Wer einen kleinen Schritt gegangen sei, solle sich loben.