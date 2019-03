Nach 23 Jahren als Spieler stand Volker Brümmer an den Gleisen, die Abschiedsbriefe waren geschrieben. "Ich habe nicht nur Geld verspielt, sondern alle sozialen Kontakte - am Ende fast mein Leben." Am Tiefpunkt seiner Spielerbiografie, mit 300.000 Euro Schulden, besann sich der Fliesenleger doch anders. Heute ist der 50-Jährige trocken, wie er es nennt. Und redet offen über seine Vergangenheit.