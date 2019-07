Ein kleiner Erfolg für Bayer im Glyphosat-Prozess.

Bayer kann in einem Glyphosat-Prozess in den USA mit einer geringeren Strafe rechnen. Ein Richter reduzierte die Summe von gut 80 Millionen Dollar auf 25,3 Millionen Dollar (22,5 Mio Euro). Das Verhältnis zwischen regulärem Schadenersatz und sogenanntem Strafschadenersatz müsse in einem angemessenen Rahmen bleiben.



Bayer kündigte an, dennoch Berufung einlegen zu wollen. Am Urteil, dass Bayer für die Krebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman haften muss, ändert die Entscheidung nichts.