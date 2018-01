Julia Görges konnte in Melbourne jubeln. Quelle: Dean Lewins/AAP/dpa

Julia Görges und Mona Barthel haben bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne die zweite Runde erreicht. Die 29-jährige Görges gewann gegen die Amerikanerin Sofia Kenin in 79 Minuten 6:4, 6:4 und baute ihre Siegesserie saisonübergreifend auf 15 gewonnene Matches in Folge aus.



Barthel setzte sich gegen die Rumänin Monica Niculescu in einer Stunde und 49 Minuten mit 6:4, 7:5 durch. Für die 27-Jährige aus Neumünster war es der erste Sieg der neuen Saison.