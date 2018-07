Wir reden im Moment nur noch darüber, wie wir möglichst viele Leute fernhalten können. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen

Göring-Eckardt warnte vor einer Verharmlosung in der unter anderem vom Fußballer Mesut Özil angestoßenen Debatte über Rassismus in Deutschland: "Wir müssen den Rassismus gegenüber Menschen mit anderen Namen, mit anderer Hautfarbe sehr, sehr ernst nehmen", sagte die Grünen-Politikerin. Das sei die Aufgabe "in einer Gesellschaft, die multikultureller werden wird und werden muss".



Göring-Eckardt forderte eine "Debatte über Migration und Einwanderung und Flucht". "Wir reden im Moment nur noch darüber, wie wir möglichst viele Leute fernhalten können", sagte die Fraktionsvorsitzende. Es werde nicht mehr darüber gesprochen, "wie Leute hier ankommen können und wie wir gemeinsam leben".