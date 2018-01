So sollten die bestehenden Möglichkeiten gegen Gefährder ausgeschöpft werden. "Wir könnten Gefährder heute auch in Hausarrest tun", sagte die Fraktionschefin der Grünen in der ZDF-Sendung "illner intensiv". Sie kenne aber "keinen Fall", in dem dies geschehe. "Es ist jedenfalls nicht so, dass die Hunderten Gefährder festgesetzt sind", fügte sie hinzu.