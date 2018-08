Katrin Göring-Eckardt gehört dem Realo-Flügel der Grünen an. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, sieht für die Kandidatur von Annalena Baerbock und Robert Habeck als Parteivorsitzende flügelübergreifenden Rückhalt. "Das ist genau richtig und auch gut so", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Auch die bisherige Parteivorsitzende Simone Peter vom linken Flügel will kandidieren. "Nun haben wir eine Auswahl, und die Delegierten können entscheiden", so Göring-Eckardt. Der Parteitag der Grünen ist am 26. und 27. Januar.