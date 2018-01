Göring-Eckardt und Hofreiter bei der Fraktionsklausur der Grünen. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die Grünen im Bundestag haben Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter an ihrer Spitze bestätigt. Gegen eine neue Große Koalition wollen die Grünen die "führende Kraft der linken Mitte" sein, kündigte Hofreiter nach der Wahl zum Abschluss einer Fraktionsklausur in Berlin an.



Göring-Eckardt erhielt 67,7 Prozent der Stimmen, Hofreiter 66,1 Prozent. Beide werteten das Wahlergebnis als "Ansporn". "Wir stellen uns auf als klare, als harte Opposition", sagte Göring-Eckardt.