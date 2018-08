Merkel trifft Sánchez am Wochenende in Andalusien. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sollte aus Sicht der Grünen bei ihrem Besuch in Spanien Hilfe in der Flüchtlingspolitik zusagen und die Chance auf Dialog nutzen. Die Bundesregierung müsse "damit in Europa wieder auf Kooperation statt Konfrontation setzen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.



Sie solle mit Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez für einen "gerechten Verteilmechanismus" für Flüchtlinge in der EU und ein Ende der Blockade der Seenotrettung kämpfen.