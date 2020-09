Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt an die Pharmabranche appelliert, wieder mehr Medikamente in Europa zu produzieren. Man habe wieder gelernt, dass dies notwendig und sinnvoll sei.



Das sei zunächst ein Appell an die Wirtschaft. Es stelle sich aber auch die Frage, welche Standortvorteile man schaffen könne. Lieferprobleme bei Arzneien sorgen unabhängig vom neuartigen Coronavirus immer wieder für Kritik.