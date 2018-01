Grundlos sind die Sorgen nicht. Nicht nur Sachsen steuert einem gigantischen Fachkräftemangel entgegen. Vermutlich finden die gut ausgebildeten Siemensianer und Waggonbauer schnell neue Jobs - nur eben nicht hier in der Region. Und was heißt es für die Seele einer Stadt, wenn ihr Tausende Gutverdiener den Rücken kehren? Oliver Holtemöller vom Leibnitz Institut für Wirtschaftsforschung in Halle warnt von einer drohenden "Abwärtsspirale". Denn wer wolle dann hier noch investieren? Welcher Arbeitgeber hoffe noch, hier ausreichend Arbeitskräfte zu finden, in einer Stadt am äußersten Rand Deutschlands? In einer Stadt, ohne nennenswerte industrielle Kerne, ohne Jugend?