Es gibt einen Mitschnitt von Pelhams erster Rap-Aufnahme, auf Englisch, 13 war er da. Er singt mit zarter Stimme: "One, two, three, A, B, C, number one is Moses P.". Schon als 17-Jähriger klettert Pelham mit seiner ersten Solo-Single "Twilight Zone" auf Platz 21 der deutschen Media-Control-Charts. Wenig später gründet er seine eigene Produktionsfirma "Pelham Power Productions", kurz "3p". Er wird zum Macher, betreut die Frankfurter Rapperin Sabrina Setlur musikalisch, produziert Xavier Naidoo und später die eigene Soulband Glashaus mit Sängerin Cassandra Steen.