Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Archivbild)

Quelle: dpa

Die Polizei hat den mutmaßlichen Frauenmörder in Göttingen gefasst. Der 52-Jährige sei am Freitagabend vor einem Schnellrestaurant in der norddeutschen Stadt festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatte der Mann immer wieder fliehen können. So soll er am Morgen nur durch einen Sprung aus einem Zugfenster entkommen sein.



Der gesuchte Mann ist dringend tatverdächtig, am Donnerstag in Göttingen eine 44-jährige Bekannte auf der Straße getötet zu haben. Eine Frau, die dem Opfer zur Hilfe kam, wurde lebensgefährlich verletzt. Am Freitagmorgen wollen Augenzeugen den 52-jährigen Deutschen, nach dem die Polizei mit zwei Fotos fahndet, in einem Nahverkehrszug Richtung Hannover entdeckt haben.