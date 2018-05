French Open: Peter Gojowczyk (Archivbild 2017) Quelle: imago

Peter Gojowczyk muss nach seiner Aufgabe in der ersten Runde der French Open 25.000 Dollar Strafe zahlen. Dies geht aus dem Strafenkatalog für das Turnier hervor. Der Münchner hatte am Montag beim Stand von 1:6, 0:2 gegen Cameron Norrie aufgegeben und erklärt, er habe gleich am Anfang des ersten Satzes Schmerzen in der Hüfte bekommen.



Zwei Tage zuvor hatte er noch das Finale des ATP-Turniers in Genf bestritten. Mit den Strafen wollen die Veranstalter der Grand-Slam-Turniere verhindern, dass Profis trotz Verletzung antreten, in der ersten Runde aufgeben und trotzdem das volle Preisgeld erhalten.