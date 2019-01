Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel.

Quelle: Gali Tibbon/AFP POOL/AP/dpa

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die USA und andere Staaten aufgefordert, die besetzten Golanhöhen als israelisch anzuerkennen. Er kündigte an, er wolle mit dem US-Sicherheitsberater John Bolton am Montag auf die Golanhöhen fahren. "Wenn Sie dort sind, werden Sie absolut verstehen, warum wir nie die Golanhöhen verlassen werden", betonte er.



Israel eroberte die Golanhöhen 1967 im Krieg gegen Syrien und annektierte sie 1981. Die internationale Gemeinschaft erkannte das aber nie an.