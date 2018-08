Deutschland Achter gewinnt Goldmedaille. Quelle: reuters

Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes hat im Finale der European Championships in Glasgow den Olympia-Dritten Niederlande auf Platz zwei verwiesen. Seit Olympia 2016 ist das Boot in Finalrennen ungeschlagen. Bronze ging an Rumänien. Für das deutsche Boote ist es das sechste EM-Gold in Folge.