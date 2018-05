"Sing my Song" wurde als beste TV-Show ausgezeichnet und beste Serie wurde "4Blocks". Der Nachwuchspreis ging an Louis Hofmann. Der Zuschauer-Preis für die beste "Dokutainment"-Sendung ging an die ZDF-Trödel-Show "Bares für Rares". Deren Moderator Horst Lichter verließ die Bühne mit dem Jubelschrei: "Scheiße, ich liebe euch!"