Quelle: Goldener Spatz

Die Jury aus 25 Kindern lobte am Freitag unter anderem die spannende Geschichte und die überzeugenden Schauspieler. Im Film, der auf der Jugendbuch-Reihe "TKKG" basiert, schließen sich die Schüler Tim, Klößchen, Karl und Gaby zu einer Bande zusammen und lösen ihren ersten Fall. Dabei geht es um einen mysteriösen Flugzeugabsturz und eine Entführung.



Der mit 4.000 Euro dotierte Preis des MDR-Rundfunkrats für das beste Drehbuch ging an Laura van Dijk für "Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess". Weitere Preise konnten unter anderem die Musikkomödie "Das schönste Mädchen der Welt" und eine Folge der Serie "Ein Fall für die Erdmännchen" abräumen.Die Trophäen wurden am Freitagnachmittag im Erfurter Theater vergeben. Seit Sonntag kamen 18.000 Besucher zum Festival.