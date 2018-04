Minenarbeiter in Südafrika. Symbolbild Quelle: Harmony Mines / Philip Mostert/Harmony Mines/dpa

Mehr als 900 Bergarbeiter sind in einer Goldmine in Südafrika eingeschlossen. Die Kumpel säßen seit Mittwochabend nach einem Stromausfall unter Tage in dem Bergwerk in der Provinz Freistaat fest, teilte die Gewerkschaft AMCU mit.



Bislang seien 64 Bergarbeiter gerettet worden, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma Sibanye-Stillwater. In dem Bergwerk wird Gold in einer Tiefe von 700 Metern und 2.200 Metern abgebaut. Im Jahr 2016 waren es knapp über 10 Tonnen.