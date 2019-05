König Salman beim Krisengipfel des Golf-Kooperationsrates.

Quelle: Amr Nabil/AP/dpa

Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben den Iran aufgefordert, die Souveränität arabischer Staaten zu achten. Der Iran sollte "aufhören, sich in die Angelegenheiten von Ländern einzumischen, denn dies bedroht die Sicherheit und Stabilität in der Region", hieß es in einer Abschlusserklärung nach Krisengipfeln des Golf-Kooperationsrats und der Arabischen Liga.



Saudi-Arabiens König Salman rief die internationale Gemeinschaft auf, die "zerstörerischen" Aktivitäten des Irans zu stoppen.