Die Migrationspolitik sorgt derzeit in den USA für großen Wirbel. Quelle: -/U.S. Customs and Border Protection's Rio Grande Valley Sector/AP/dpa

Unternehmenschefs aus der US-Internetbranche kritisieren die Regierung von Präsident Donald Trump für deren hartes Vorgehen gegen Migrantenfamilien an der US-mexikanischen Grenze. Er spende Geld an juristische Gruppen sowie an Übersetzungsdienste, erklärte etwa Facebook-Geschäftsführer Mark Zuckerberg.



Google-Chef Sundar Pichai twitterte, bei den Geschichten und Bildern drehe sich ihm der Magen um. Apple-Chef Tim Cook verurteilte die Regelung in der "Irish Times" als menschenverachtend.