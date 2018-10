Firmencampus von Google in Mountain View, Kalifornien Quelle: dpa

Google hat im Laufe der vergangenen zwei Jahre nach eigenen Angaben 48 Angestellte wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gefeuert. Darunter seien 13 Topmanager oder andere Führungskräfte gewesen, schrieb Konzernchef Sundar Pichai in einer E-Mail an die Belegschaft. Keiner der Geschassten habe eine Abfindung bekommen.