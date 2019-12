In den USA war der Suchbegriff "Disney Plus" am angesagtesten. Auf Platz zwei lag "Cameron Boyce": Der ehemalige Kinderdarsteller starb Anfang Juli in Folge eines epileptischen Anfalls. Mit "Nipsey Hussle" ging es auch auf dem Platz dahinter um einen Todesfall. Der Rapper verstarb Ende März, nachdem er angeschossen wurde.