Kongress-Abgeordnete sehen die Google-Kooperation mit Huawei als Sicherheitsrisiko.

Quelle: Lukas Schulze/dpa

US-Kongressabgeordnete beider Parteien haben Google nahe gelegt, die Zusammenarbeit mit dem Telekom-Unternehmen Huawei Technologies zu überdenken. Der chinesische Konzern sei eine Bedrohung für die Sicherheit, hieß es in einem Brief an Google-Chef Sundar Pichai.



Zudem wurde die Entscheidung Googles kritisiert, ein Projekt mit dem US-Militär im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu beenden. Google wolle eher die Kommunistische Partei Chinas als das US-Militär unterstützen, hieß es weiter.